Спасатели эвакуировали с Эльбруса 61-летнего туриста с травмой ноги

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 61-летнего незарегистрированного туриста из Московской области с травмой ноги. Об этом сообщает канал ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в мессенджере MAX.

Мужчина находился на высоте 5 200 метров. На помощь альпинисту прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, которые эвакуировали его на поляну Азау.

Отмечается, что от медицинской помощи он отказался.

Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса 23-летнего незарегистрированного туриста с ушибами. Он получил травмы на высоте 5 000 метров.

До этого два горнолыжника погибли в результате схода лавины в альпийской провинции Южный Тироль в Италии. Инцидент произошел на высоте 2 300 метров. Всего лавина накрыла в общей сложности 10 человек.