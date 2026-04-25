Туристы, попавшие под лавину в Бурятии, прибыли из Иркутской области

Следователи установили личность всех туристов, попавших под лавину в горах Бурятии. Группа состояла из двух гидов и пяти туристов из Иркутской области: четверо мужчин и одна женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В частности, проверяется версия о том, что туристы после прибытия в базовый лагерь в местности "Стрелка" воспользовались услугами гидов-инструкторов коммерческой организации, осуществляющей деятельность по размещению и обслуживанию туристов.

Инцидент на горе Мунку-Сардык произошел 24 апреля. Туристическая группа из 7 человек, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на них сошла лавина.

Трое оказались в стороне от схода, но получили травмы. Они смогли сообщить о ЧП по рации. Остальных туристов накрыло лавиной.

Вскоре спасатели нашли живыми троих туристов, попавших под лавину. Их передали сотрудникам скорой помощи. Также было найдено тело погибшей женщины. Судьба еще троих мужчин пока остается неизвестной.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.