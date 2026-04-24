24 апреля, 11:12

Происшествия

Четверых туристов накрыло лавиной в горах Бурятии

Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Четверых туристов накрыло лавиной в горах Бурятии, сообщили в ГУ МЧС по региону.

От оперативного дежурного БПСО 24 апреля поступило сообщение о том, что на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык произошел сход снежной массы. В настоящий момент устанавливаются личности тех, кто мог оказаться под лавиной. На место происшествия выдвинулись спасатели.

Ранее из-за переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии погибли три человека. Все они входили в тургруппу из 15 человек из Красноярска.

Туристы отправились в поселок Монды Окинского района, чтобы подняться на пик Мунку-Сардык. Ночью 21 апреля несколько участников группы добрались до автомобильной трассы и оставили в кафе записку о гибели трех человек. Утром владелец заведения передал это сообщение спасателям.

Тела погибших были обнаружены перед подъемом на вершину Мунку-Сардыка, спустить их удалось 22 апреля.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители задержали директора, его заместителя и гида турфирмы, зарегистрированной в Красноярске. Им предъявили официальное обвинение и заключили под стражу на 2 месяца.

происшествиярегионы

