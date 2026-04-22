Никто из 12 красноярских туристов не обращался за медпомощью в Бурятии

Фото: MAX/"Следком"

Никто из 12 красноярских туристов не обращался за медицинской помощью после ЧП в горах Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Всего в туристической группе было 15 человек. Трое из них погибли от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту. Уточнялось, что тургруппа прибыла из Красноярска.

Предварительно, туристы прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, возвращение планировалось 22 апреля к полудню.

Ночью 21-го числа несколько участников группы вышли к автомобильной трассе и оставили в кафе записку, где сообщалось о гибели трех человек. Владелец заведения передал это сообщение утром, после чего к месту инцидента выдвинулись спасатели. Тела туристов находятся перед подъемом на вершину горы Мунку-Сардык.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Задержаны трое подозреваемых – они являются организаторами тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.