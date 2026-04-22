Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 11:37

В школах Сызрани отменили занятия в первую смену после ЧП с беспилотником

Фото: depositphotos/fabian19

В Сызрани отменили занятия школ в первую смену после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на городскую администрацию.

Уроки пройдут во вторую смену в очном формате.

Частичное обрушение подъезда жилого дома в результате атаки украинского беспилотника в Сызрани произошло утром 22 апреля. В ходе спасательной операции из-под завалов были извлечены 4 человека. Также под обломками обнаружили тела 2 погибших – женщины и ребенка.

Пострадали 12 человек. 3 из них продолжают лечение в больницах Самарской области. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

Жильцов, находившихся в безопасных частях здания, эвакуировали. 8 человек, в том числе 3 детей, разместили в пункте временного размещения, где им оказывают поддержку психологи. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших.

