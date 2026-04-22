Несколько человек пострадали при обрушении подъезда в Сызрани

В результате частичного обрушения подъезда в жилом доме в Сызрани есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Точное число раненых не уточняется. Им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи местным жителям.

Частичное обрушение подъезда жилого дома произошло в Сызрани утром 22 апреля. Позже выяснилось, что причиной этому стала атака украинских беспилотников на регион.

Сотрудникам МЧС удалось спасти из-под завалов 4 человек, однако под обломками все еще могут находиться 2 человека, в том числе ребенок. Также были эвакуированы жильцы уцелевших подъездов дома – для них развернули пункт временного размещения.