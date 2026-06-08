Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее столичный аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии на все внутрироссийские рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия".

Регистрация на рейс и самостоятельная сдача багажа по биометрии вместо паспорта доступна по всем внутренним направлениям из Шереметьево, а проход в зону выходов на посадку – для пассажиров всех внутренних рейсов "Аэрофлота" из терминала В.