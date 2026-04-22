Силы ПВО сбили 40 беспилотников в Воронежской области

В ночь на 22 апреля средства ПВО и РЭБ уничтожили 40 украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

Вражеские дроны ликвидировали над 1 городом и 5 районами области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Минувшей ночью атаке БПЛА также подвергся город Сызрань Самарской области, в результате чего произошло частичное обрушение подъезда одного из многоквартирных домов.

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов 4 человек, в том числе ребенка. Тем не менее под обломками все еще могут находиться 2 человека. К месту ЧП направили дополнительные подразделения МЧС.