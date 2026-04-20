Осколки сбитого беспилотника пробили крышу автобуса в Севастополе

Фото: depositphotos/Afotoeu

Обломки беспилотного летательного аппарата, уничтоженного над Севастополем, упали на автобус. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу города Михаила Развожаева.

Инцидент произошел в микрорайоне Радиогорка на севере города. Уточняется, что в автобусе маршрута № 55 разбито несколько стекол. Один из осколков пробил крышу и попал в сиденье.

В момент ЧП автобус стоял на конечной остановке без пассажиров, поэтому никто не пострадал. Губернатор региона напомнил, что транспортные средства не могут служить надежным укрытием во время режима опасности БПЛА.

Ранее сообщалось, что за 19 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили 8 украинских БПЛА. Дроны ликвидированы над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. При падении обломков повреждения получили несколько домов. Осколками пробило крыши в садовых товариществах, а также повредило гараж.

