Над Севастополем сбили восемь БПЛА

Над Севастополем силы ПВО и флота сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил в МАХ губернатор города Михаил Развожаев.

Дроны ликвидированы над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана.

При падении обломков повреждения получили несколько домов. Осколками пробило крыши в садовых товариществах на Северной стороне и в районе Монастырского шоссе, а также повредило гараж на улице Генерала Мельника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Донецке (ДНР) из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись автобусы. Несколько транспортных средств уничтожены и повреждены. Информации о пострадавших не поступало.