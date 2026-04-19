В Донецке из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись автобусы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью БПЛА по Куйбышевскому району Донецка. В результате удара произошло возгорание автобусов. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Кулемзин.

По его словам, несколько автобусов уничтожены и повреждены. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что ВС России в период с 11 по 17 апреля нанесли 6 ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Уточняется, что это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

ВС РФ нанесли по украинским объектам 1 массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА.

