Российские войска освободили село Диброва в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что освобождение села произошло в результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск.

Также установлен контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

Ранее Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, которое продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову были направлены соответствующие распоряжения.