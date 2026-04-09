1 тысячу тел погибших военных РФ передала Украине

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

В ответ от Киева было получено 41 тело российского бойца.

"Это о соотношении потерь", – добавил Мединский.

В июле 2025 года в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны. В августе того же года РФ вернула с подконтрольной Киеву территории 146 военных, взамен были переданы пленные ВСУ. Также были возвращены восемь жителей Курской области.

Еще один обмен пленными прошел в начале октября. Россия вернула 185 военнослужащих из украинского плена, передав взамен 185 пленных ВСУ. В конце месяца РФ также передала Украине 1 тысячу тел погибших военных ВСУ в обмен на 31 павшего российского солдата.