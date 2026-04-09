09 апреля, 17:12

1 тысячу тел погибших военных РФ передала Украине

Фото: МАХ/"Владимир Мединский"

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

В ответ от Киева было получено 41 тело российского бойца.

"Это о соотношении потерь", – добавил Мединский.

В июле 2025 года в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны. В августе того же года РФ вернула с подконтрольной Киеву территории 146 военных, взамен были переданы пленные ВСУ. Также были возвращены восемь жителей Курской области.

Еще один обмен пленными прошел в начале октября. Россия вернула 185 военнослужащих из украинского плена, передав взамен 185 пленных ВСУ. В конце месяца РФ также передала Украине 1 тысячу тел погибших военных ВСУ в обмен на 31 павшего российского солдата.

Читайте также


политика

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

