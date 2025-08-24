Россия и Украина провели обмен военнопленными

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 146 военных, передав взамен такое же число пленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой", – говорится в сообщении.

В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Для прохождения лечения и реабилитации их доставят в РФ.

При возвращении российских бойцов из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились обменяться по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных от каждой страны. Россия также предложила направить 3 тысячи тел военных, которые Киев сможет получить при содействии Красного креста.

Позже Мединский заявил, что Украина отказалась от 1 тысячи пленных солдат. Помощник российского лидера также подчеркнул, что по этой же причине тяжело шел второй этап обмена.

