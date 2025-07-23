Мединский: РФ и Украина проведут обмен не менее чем по 1,2 тыс пленных с обеих сторон

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия и Украина проведут обмен не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с обеих сторон, заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

По его данным, представители Москвы предложили Киеву передать еще 3 тысяч тел украинских военнослужащих. Украина сможет их получить при содействии с Красным крестом, как только у нее появится техническая возможность, в том числе рефрижераторы, специальный автотранспорт.

"В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1 200 человек завершен", – передает слова главы делегации России РИА Новости.

Он отметил, что по завершении встречи Москва констатировала выполнение всех гуманитарных договоренностей, которые обсуждались в процессе предыдущих переговоров. При этом Россия вернула Украине свыше 7 тысяч тел солдат украинской армии. Также продолжатся бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными на линии боевых действий.

Мединский подчеркнул, что в процессе состоявшейся беседы российские делегаты предложили возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта. Предположительно, их длительность могла бы составить 24–48 часов, за которые стороны могли бы забрать раненых и тела бойцов.

Более того, стороны обговорили тему возвращения гражданского населения, которое было перемещено при ведении боевых действий.

Также во время встречи Россия выступила с инициативой по созданию трех групп специалистов, которые могли работать онлайн, что поможет сэкономить как деньги, так и время. Согласно предложению, стороны могут сформировать группы политической, гуманитарной и военной направленности. Данную идею Украина согласилась рассмотреть.

Вместе с тем Мединский обратил внимание, что Москва и Киев на протяжении долгого времени обсуждали меморандумы своих стран. Тем не менее, уточнил он, позиции делегаций пока далеки друг от друга, однако стороны готовы продолжить контакты.

Российско-украинские переговоры состоялись в закрытом режиме во дворце Чираган. Они продлились примерно 40 минут и проходили на русском языке. До этого Мединский провел личную беседу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, сообщали СМИ.

Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, давать какие-то прогнозы и потенциальные сроки выхода на договоренности об урегулировании украинского конфликта пока невозможно, поскольку это зависит от множества факторов.