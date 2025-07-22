NYT: конфликт Трампа и Зеленского подтолкнул Украину к переговорам с Россией

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Конфликт президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома подтолкнул Киев к переговорам с Москвой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

По словам журналиста издания Стивена Вертхэйма, после вступления в должность президента Трамп начал активно развивать трансатлантические отношения, несмотря на критику в свою сторону. При этом он нарушил табу, которое препятствовало обсуждению дипломатического урегулирования украинского конфликта.

"Комментаторы содрогнулись, когда его администрация заявила, что Киев не вернет себе всю свою территорию и не вступит в НАТО, но это были уступки не только России, но и реальности", – подчеркнул колумнист.

Кроме того, ссора Трампа и Зеленского помогла убедить главу Украины не настаивать на серьезных гарантиях безопасности от Штатов и склонила его к началу переговоров о прекращении огня с Россией, отметил Вертхэйм.

Журналист считает, что в дальнейшем Трампу предстоит выбрать между предоставлением помощи и разведданных Киеву или отстранением от этого, что может создать угрозу для Зеленского.

Перепалка президентов произошла в Вашингтоне 28 февраля. Во время встречи они обсуждали подписание сделки о редкоземельных металлах, однако Зеленский на нее не согласился.

Позднее Трамп заявил, что президент Украины неуважительно относится к США. Спустя время сделка по недрам была подписана.

Новый раунд переговоров Москвы и Киева запланирован на 23 июля, заявил Зеленский. По данным СМИ, на встрече во дворце Чираган в Стамбуле делегации обсудят меморандумы по мирному урегулированию конфликта и некоторые гуманитарные вопросы.