Зеленский анонсировал российско-украинские переговоры 23 июля

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Переговоры России и Украины пройдут в Турции в среду, 23 июля. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале.

Он указал, что обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи.

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что в первую очередь на переговорах с РФ должно обсуждаться установление перемирия, а лишь затем делегации будут обговаривать остальные аспекты урегулирования.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что третья встреча сторон должна начаться с обсуждения проектов меморандумов, которыми стороны обменялись до этого.

В меморандум РФ вошли 12 пунктов, необходимых для окончательного урегулирования украинского конфликта. Среди них – международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Также в документе указаны защита прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку официального статуса, запрет на героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма и роспуск националистических объединений и партий.