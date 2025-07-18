Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое урегулирование украинского конфликта

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поблагодарил турецкого коллегу за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Эрдоган, в свою очередь, заявил о важности проведения третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по событиям на Ближнем Востоке, включая эскалацию в Сирии. Эрдоган заявил о стремлении Анкары обеспечить стабильность в сирийском государстве. По мнению главы Турции, эскалация на юге Сирии представляет угрозу для всего региона, но важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет этого государства.

В Кремле указали, что лидеры двух стран подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества.

"С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", – добавили там.

Боестолкновения между отрядами членов друзской общины и бедуинских племен в провинции Сувейда на юге Сирии начались 13 июля. Эти события сопровождались интенсивными ударами Военно-воздушных сил Израиля. Пострадавших среди россиян из-за столкновений и налетов в Сирии нет, уточняли в российском МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, третий раунд переговоров Москвы и Киева необходимо начать с обсуждения проектов меморандумов, которыми стороны обменялись ранее.

