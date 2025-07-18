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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что ВСУ необходимо перейти в наступление. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post (WP).

"В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление", – поделился один из украинских чиновников.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной. Журналисты напомнили, что западные страны настаивают на полном отказе РФ от освобожденных территорий и согласии на возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.

При этом иностранные издания полагают, что Владимир Путин не прекратит СВО на Украине под давлением Запада и Трампа. Спецоперация будет длиться до тех пор, пока западные страны не примут выдвинутые Россией условия мира, подчеркивают журналисты.