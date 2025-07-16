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16 июля, 20:59

Политика

Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева к новым переговорам с РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hannes P Albert

Киев готов продолжить переговоры с Москвой в любое время и в любом месте, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на встрече с министрами иностранных дел Польши и Литвы.

"Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией", – цитирует его ТАСС.

Сибига уточнил, что для Киева принципиально, чтобы на переговорах с РФ речь шла сначала об установлении перемирия, а лишь затем об остальных аспектах урегулирования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал все стороны оказать содействие, чтобы заставить Киев продолжить прямые переговоры с Москвой. Он уточнил, что основными в данном вопросе являются посреднические усилия США и американского лидера Дональда Трампа.

Песков обратил внимание, что со стороны Вашингтона было сделано много заявлений. Тем не менее Москва надеется, что параллельно с этим американская сторона повлияет на Киев, чтобы тот продолжил урегулирование конфликта.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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