Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве

Фото: ТАСС/АР/Ben Curtis

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не должен целиться по Москве, передает Reuters.

Американский лидер также подчеркнул, что не занимает сторону Киева в конфликте на Украине. По его словам, он хочет прекращения гибели людей.

"Я на стороне человечества", – приводит слова главы Белого дома ТАСС.

Также президент США отметил, что Вашингтон не собирается передавать Киеву ракеты большой дальности. При этом Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о двусторонней встрече с Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта.

"Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось", – заметил американский лидер.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Трамп спрашивал Зеленского, может ли он нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу. По мнению журналистов, таким образом американский лидер предполагал вынудить российское руководство сесть за стол переговоров.

Однако позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла данную информацию. По ее словам, Трамп "просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства". Она также отметила, что американский президент "неустанно работает" над завершением украинского конфликта.