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Американский президент Дональд Трамп "усложнил себе жизнь" ультиматумом России, который способен сделать мирное урегулирование украинского конфликта недостижимым. Об этом сообщает RT со ссылкой на Responsible Statecraft.

В материале отмечается, что попытки главы США заставить Владимира Путина перейти к переговорам с помощью санкций могут негативно сказаться на экономике Соединенных Штатов.

При этом у России есть преимущество на фронте, и соглашение о помощи Украине, в рамках которого американское вооружение будет закупать Европа, вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию, подчеркивается в статье.

Ранее Трамп указал, что если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту, то Штаты введут импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров.

Однако, по мнению журналистов, данный ультиматум дает российской стороне стратегическое преимущество по целому ряду сфер. В частности, РФ сможет укрепить свои позиции на поле боя, сблизиться с Китаем и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".