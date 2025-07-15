WP: Зеленский попросил у Трампа оружие для удара по Москве

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Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора поинтересовался у своего украинского коллеги Владимира Зеленского, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ударили по Москве. В ответ Зеленский попросил предоставить соответствующее оружие, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

В ходе переговоров президент Украины отметил, что его военные "могут ударить" по российской столице, если в их распоряжении будет вооружение. Однако Трамп ответил, что украинской стороне необходимо усилить давление на Владимира Путина, при этом не только на Москву, но и на Санкт-Петербург, уточнила газета.

В материале издания также указано, что глава Соединенных Штатов решился на обострение ситуации по нескольким причинам. Он считает, что президент РФ "проявляет к нему неуважение", изображая готовность к мирной сделке.

Также Трамп увидел эффективное применение военными США бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. Более того, американский лидер пошел на обострение ситуации, так как считал, что Россия согласится на переговоры только в случае угрозы применения более большей силы, сказано в сообщении.

Ранее президент США заявил, что введет импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

По данным СМИ, данный ультиматум даст российской стороне стратегическое преимущество. Журналисты полагают, что Россия сможет укрепить свои позиции на фронте, сблизиться с КНР и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".