WP: помощь Украине от США может включать ракеты ATACMS

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Новая военная помощь Украине, о которой заявил президент США Дональд Трамп, может включать дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным издания, американский лидер не упомянул тот факт, что Вашингтон, помимо поставок вооружения, может разрешить Украине использовать уже имеющиеся у нее 18 ракет ATACMS для нанесения ударов по России.

Источники считают, что это позволит украинской армии атаковать российские военные базы, которые в настоящее время находятся вне досягаемости.

Согласно другой публикации газеты, на которую ссылается МК, Трамп планировал отправить Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Как рассказал обозреватель Дэвид Игнатиус, глава Белого дома всерьез рассматривал такую возможность, однако позже передумал.

Игнатиус считает, что такое вооружение может быть поставлено позже в случае решения Трампа оказать влияние на Россию по украинскому вопросу.

Накануне лидер США заявил, что координацией поставок американского вооружения на Украину будет заниматься НАТО совместно с американским постпредом при Альянсе Мэтью Уитэкером. По его словам, одна страна собирается отправить Киеву 17 комплексов Patriot, поскольку они ей не нужны.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что поставка указанных систем займет месяцы.