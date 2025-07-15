Посол Муто: Япония не поставляет Украине летальное оружие по собственным принципам

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Япония не поставляет Украине летательное оружие в соответствии с собственными принципами, заявил посол Японии в Москве Акира Муто в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, поставки оружия Киеву не допускаются по трем принципам, которым Япония следует во время передачи оборонного оборудования другим странам.

Муто отметил, что поддержка, которую Япония оказывает Украине, осуществляется по конституционно-правовым требованиям, нормам государства, и реализуется исключительно мирными методами. В частности, страна оказывает гуманитарную помощь, помощь в разминировании, содействие в восстановлении и реконструкции.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание, что Россия примет жесткие меры, если Япония сделает любые шаги по участию в снабжении Украины вооружением. Она также заявила, что эта страна сильнее втягивается в украинский конфликт.