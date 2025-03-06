Захарова пообещала проработку новых мер противодействия Японии при ее содействии Киеву

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Москва проработает новые меры противодействия Японии в случае ее поддержки киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наш нынешний шаг в части ограничений, затрагивающих японского министра иностранных дел, это актуализация контрмер, принятых с учетом продолжения официальным Токио враждебного курса, включая новые так называемые санкционные пакеты и прямое материально-техническое и военно-промышленное содействие киевскому режиму", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Москва в качестве ответной меры на санкционную политику Японии закрыла въезд в РФ девяти гражданам страны, включая министра иностранных дел Такэси Ивая.

В свою очередь, глава японского ведомства возмутился этому и назвал такой шаг недопустимым. Политик напомнил, что изначальной причиной японских мер против России стала ситуация на Украине. Более того, он заверил, что японская сторона планирует вскоре направить российской официальное обращение, в котором будет выражено сожаление по этому поводу.

Между тем МИД РФ заявил, что не увидел возможности для ведения диалога с Токио по вопросам заключения мирного договора на фоне недружественного курса Японии, которого страна придерживается с начала специальной военной операции на Украине.

