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29 ноября, 13:31

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Песков: солидарность Японии с Западом мешает обсуждению мирного договора с Россией

Солидарность Японии с Западом мешает обсуждению мирного договора с Россией – Песков

Фото: kremlin.ru

Солидарность Японии с Западом мешает обсуждению мирного договора с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос мирного соглашения с Токио является "очень и очень сложным процессом". При этом, по его словам, раньше стороны продолжали вести диалог ради поиска решения этой проблемы.

"Впоследствии Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией стран коллективного Запада, присоединилась ко всем незаконным санкциям, ввела ограничения на наших экономических операторов", – цитирует Пескова RT.

Пресс-секретарь отметил, что подобные действия мешают обсуждению мирного договора, и именно Токио стал инициатором сворачивания какого-либо диалога с Москвой.

Ранее японские СМИ писали, что Токио следует пока отложить свои переговоры с Москвой по поводу Курильских островов. По словам обозревателей, на сегодняшний день, когда в России в связи с конфликтом на Украине серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Японии будет сложно продвинуться в переговорах по "северным территориям".

На это Владимир Путин заявил, что диалог между Россией и Японией будет возможен только после смены Токио своей позиции по Украине. Он подчеркнул, что Москва не сделала ничего для усложнения двустороннего диалога.

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