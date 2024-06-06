06 июня, 13:59Политика
Песков назвал ожидаемой реакцию Японии на слова Путина о возобновлении диалога
Фото: kremlin.ru
Комментируя слова генсека кабмина Японии Есимасу Хаяси, который назвал позицию России о невозможности диалога между странами несправедливой и совершенно неприемлемой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об ожидаемой такой негативной реакции.
"Абсолютно ожидаемо. Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства", – приводит слова официального представителя Кремля RT.
Ранее японские СМИ писали, что Токио следует пока отложить свои переговоры с РФ по поводу Курильских островов. По словам обозревателей, на сегодняшний день, когда в России в связи с конфликтом на Украине серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Японии будет сложно продвинуться в переговорах с российской стороной по "северным территориям".
На это Владимир Путин заявил, что диалог между Россией и Японией будет возможен только после смены Токио своей позиции по Украине. Он подчеркнул, что РФ со своей стороны не сделала ничего для усложнения двустороннего диалога.