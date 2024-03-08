Россия не предпринимала шагов по сворачиванию взаимоотношений с Японией – посол РФ

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Российская сторона не предпринимала инициативных шагов по сворачиванию межгосударственного диалога и сотрудничества с Японией. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев.

Как отметил посол, в настоящее время говорить о перспективах возвращения к конструктивному взаимодействию России и Японии невозможно, пока официальный Токио не откажется от недружественной политики.

"Будем вынуждены продолжать реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами. Важно понимать, что российская сторона не предпринимала инициативных шагов по сворачиванию межгосударственного общения и сотрудничества", – сказал Ноздрев.

Глава дипмиссии отметил, что пока Япония не пересматривала свои позиции в отношении России. Ноздрев намерен последовательно разъяснять российские подходы по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, поддерживать контакты с японской стороной по представляющим для России интерес вопросам, а также защищать права находящихся в Японии российских граждан.

Ранее Япония расширила санкционные списки против РФ из-за ситуации на Украине, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Персональные санкции, предусматривающие заморозку активов, были введены, в частности, против бизнесмена и сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса, детского омбудсмена в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.