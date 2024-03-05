Россия и НАТО стоят перед опасностью вооруженного столкновения – посол РФ

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Россия и Североатлантический альянс стоят перед опасностью прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в телеграм-канале российского посольства.

Дипломат указал, что еще недавно невозможно было представить, что по территории соседнего с РФ государства будут разъезжать американские и немецкие танки. Позже выяснилось, что инструкторы Запада помогают украинским военнослужащим с наведением на цели "дорогущего оборудования вроде "Патриотов".

Сейчас же, продолжил Антонов, речь идет об участии военных Альянса в боевых действиях, и такой сценарий не может реализовываться без одобрения США. Он уверен, что фермеры в Штатах, Европе и России хотят спокойной жизни с возможностью возделывать землю без страха за завтрашний день.

"Однако к их чаяниям равнодушны здешние ястребы, которые подталкивают планету к третьей мировой войне", – подытожил посол.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО может начать воевать с РФ после поражения Украины. Он считает, что если Киев проиграет, то Москва "не остановится".

На это высказывание обратил внимание сенатор Александр Пушков. По его мнению, Остин "не до конца" понимает, о чем говорит. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Вашингтон агрессором, комментируя заявление главы Пентагона.

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