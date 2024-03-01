Пушков ответил на слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией

Фото: AP Photo/Kevin Wolf

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший о том, что НАТО может начать войну с Россией после поражения Украины, "не до конца" понимает, о чем говорит. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал сенатор Алексей Пушков.

Остин ранее заявил, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением РФ и Альянса. По его словам, если украинская армия проиграет, то Россия "не остановится".

Комментируя слова главы Пентагона, Пушков обратил внимание на статью в иностранных СМИ, где автор рассуждал, действительно ли конфликт на Украине является "нашим конфликтом" и как далеко может зайти Запад в поддержке Киева. Сенатор уверен, что на Западе уже начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с РФ из-за Украины.

"Но это явно не относится ни к (президенту Франции Эммануэлю Макрону. – Прим. ред.) Макрону с его якобы "выверенными и продуманными" заявлениями, ни к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам, ни к главе минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО", – написал Пушков.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ранее комментируя заявление Остина, назвала Вашингтон агрессором. Она задалась вопросом, являются ли такие слова угрозой РФ или же это "попытка придумать отговорку" для Владимира Зеленского.

