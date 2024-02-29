Путин назвал бредом предположения о готовности РФ напасть на Европу

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Слова о том, что российская сторона якобы готовится напасть на Европу, являются бредом, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

По словам президента РФ, Москва намерена в значительной степени укрепить группировки российской армии на западном направлении. Это необходимо в связи со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, указал Путин.

Вместе с тем российский лидер добавил, что западные государства выбирают цели для нанесения ударов по России. Путин предупредил, что последствия для предполагаемых интервентов в РФ будут более трагичными, чем в прошлые времена.

"Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", – сказал Путин.

В ходе своего выступления президент РФ указал, что Москва никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела. Путин подчеркнул, что в государстве продолжают развивать демократию, отметив, что политическая система РФ является опорой ее суверенитета.

Кроме того, заявил президент во время обращения к собранию, стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

Путин начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин сам работал над текстом послания. При подготовке к нему глава государства совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля