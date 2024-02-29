29 февраля, 12:34Политика
Путин назвал бредом предположения о готовности РФ напасть на Европу
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Слова о том, что российская сторона якобы готовится напасть на Европу, являются бредом, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
По словам президента РФ, Москва намерена в значительной степени укрепить группировки российской армии на западном направлении. Это необходимо в связи со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, указал Путин.
Вместе с тем российский лидер добавил, что западные государства выбирают цели для нанесения ударов по России. Путин предупредил, что последствия для предполагаемых интервентов в РФ будут более трагичными, чем в прошлые времена.
"Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", – сказал Путин.
В ходе своего выступления президент РФ указал, что Москва никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела. Путин подчеркнул, что в государстве продолжают развивать демократию, отметив, что политическая система РФ является опорой ее суверенитета.
Кроме того, заявил президент во время обращения к собранию, стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.
Путин начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин сам работал над текстом послания. При подготовке к нему глава государства совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера.
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля
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