Послание Путина бесплатно покажут в кино в 20 городах России

Фото: kremlin.ru

Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кино в 20 городах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сеть кинотеатров "Синема 5".

Показ будет в 23 кинотеатрах бренда. Сеанс бесплатный, а наличие билета не требуется. В Москве трансляции организуют в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика".

В сети подчеркнули, что послание президента России Федеральному собранию покажут в кинотеатрах бесплатно, чтобы его услышали как можно больше жителей. Спрос оказался везде высокий. Например, жители Перми забронировали уже около 50% мест в кинотеатре в ТРЦ iMALL Эспланада.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 в Гостином Дворе. Сам глава государства уточнил, что в своей речи он озвучит задачи, которые поставят на следующие шесть лет.

Путин начал подготовку текста послания Федеральному собранию 29 февраля