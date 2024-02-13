13 февраля, 09:49Политика
Зюганов назвал сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru
Оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию запланировано на конец февраля. Об этом рассказал председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.
"По посланию президента я задал вопрос: я так понял, что будет в конце февраля", – сообщил он на заседании в Госдуме.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в конце февраля – начале марта.
До этого СМИ со ссылкой на источники писали, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 Марта. Предположений о содержании самого послания высказываются с осторожностью, поскольку президент РФ сам составляет этот текст.
Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России
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