Путин выступит с посланием к парламенту между 23 февраля и 8 марта – СМИ

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Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта. Об этом изданию "Коммерсант" сообщили источники, близкие к администрации главы государства.

По данным издания, пока предположения о содержании самого послания делаются осторожно, так как российский лидер самостоятельно составляет этот текст. Вероятно, темой послания станет суверенитет России в области технологий, науки и обороны.

При этом некоторые собеседники газеты заявили, что Путин может затронуть и те сферы, на которые он делал особый упор в последних выступлениях. Так, президент России сможет обсудить тему СВО.

"Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов", – отметили в сообщении.

Кроме того, глава государства может затронуть тему будущего. Так, он сообщит о растущих темпах экономического роста в стране и нацпроектах. В составлении текста по данной части президенту РФ помогает его помощник Максим Орешкин.

"Тему российских достижений в экономике Владимир Путин не раз поднимал в последнее время: например, на встрече с дальневосточными бизнесменами в Хабаровске 11 января", – напомнили в издании, добавив, что именно тогда российский лидер сообщил, что Россия обошла Германию и заняла первое место в Европе по паритету покупательной способности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже ведется. Песков не стал уточнять, когда огласят дату послания. Он лишь сказал, что о сроках оглашения будут своевременно информировать.



Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России