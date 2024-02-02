02 февраля, 13:50Политика
Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже идет – Песков
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, однако дату мероприятия Кремль сообщит дополнительно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Да, подготовка ведется", – сказал он.
Песков не стал уточнять, когда огласят дату послания. Он лишь сказал, что о сроках оглашения будут своевременно информировать.
Прошлое послание Путина Федеральному собранию прошло 21 февраля 2023 года. Тогда выступление лидера РФ продлилось 1 час 45 минут, на котором он затронул темы СВО, антироссийских санкций, соцподдержки и другие.
Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения, а также является обязанностью главы государства, закрепленной в конституции.
Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России
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