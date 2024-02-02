Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже идет – Песков

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, однако дату мероприятия Кремль сообщит дополнительно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да, подготовка ведется", – сказал он.

Песков не стал уточнять, когда огласят дату послания. Он лишь сказал, что о сроках оглашения будут своевременно информировать.

Прошлое послание Путина Федеральному собранию прошло 21 февраля 2023 года. Тогда выступление лидера РФ продлилось 1 час 45 минут, на котором он затронул темы СВО, антироссийских санкций, соцподдержки и другие.

Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения, а также является обязанностью главы государства, закрепленной в конституции.

Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России