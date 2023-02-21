12:06Политика
Началось послание Путина Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин начал выступление в Гостином дворе с очередным посланием Федеральному собранию. Это уже 18-е по счету обращение президента к двум палатам парламента.
Оно включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.
Помимо сенаторов и депутатов, на послании присутствуют участники специальной военной операции.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что большая часть обращения будет посвящена оценке причин и неизбежности СВО на Украине. Кроме того, Путин оценит ситуацию в экономике и видение движения вперед в экономическом плане.
Время выступления Путина не регламентировано: в 2000 году российский лидер оглашал послание перед палатами парламента менее часа, а самым продолжительным стало обращение в 2018 году – около двух часов.
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