Песков заявил, что на послании Путина парламенту будут присутствовать участники СВО

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

На оглашении послания Владимира Путина Федеральному собранию не будет иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, иностранных гостей не приглашали. На оглашении будут присутствовать парламентарии. Кроме того, в этом году на мероприятие пригласили участников специальной военной операции на Украине.

Представитель Кремля отметил, что в целом состав участников мероприятия достаточно традиционный: значительная часть гостей – это депутаты и сенаторы.

Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава государства затронет тему специальной военной операции, а также расскажет о текущей обстановке в экономике и социальной области.

Депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что 14 февраля представители нижней палаты парламента сдали первые тесты на коронавирус перед посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Из 370 тестов 15 были положительными.

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