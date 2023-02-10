Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин огласит свое послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе", – сказал он.

Песков отметил, что в Кремле пока не приняли решение о том, получат ли иностранные журналисты аккредитацию на мероприятие. При этом, по его словам, в Гостином дворе ожидается присутствие российских военных – участников специальной военной операции на Украине.

"Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены", – сказал Песков.

По его словам, главный акцент в выступлении Путина будет сделан на спецоперации, а также текущей ситуации в экономике и социальной сфере.

Ранее РБК со ссылкой на информированные источники сообщил, что после оглашения послания Федеральному собранию Кремль планирует провести в "Лужниках" большой митинг-концерт с участием Владимира Путина.

Песков не стал комментировать эту информацию, отметив, что ему "пока нечего сказать".

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