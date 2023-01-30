Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля – СМИ

Фото: kremlin.ru

Послание Владимира Путина Федеральному собранию могут организовать в 20-х числах февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Государственной думе.

"Послание (президента. – Прим. ред.) может состояться 20 либо 21 февраля", – поделился он.

Другой источник издания заявил, что вероятность того, что послание состоится именно в этот период, достаточно высока.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что проработка мероприятия не останавливалась. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что послание российского лидера Федеральному собранию анонсируют своевременно.

В конце прошлого года Песков рассказал, что данное мероприятие переносится на 2023-й. Он объяснил это напряженным графиком главы государства.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году

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