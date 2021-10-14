Путин ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах в 2024 году

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Владимир Путин сообщил, что пока не принял решение, будет ли баллотироваться на пост президента России в 2024 году.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", – сказал российский лидер в интервью журналистке CNBC Хедли Гэмбл, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что до президентских выборов в России еще достаточно много времени, а разговоры о преемнике дестабилизируют ситуацию.

В апреле Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Ряд положений документа разработан во исполнение поправок к Конституции.

В частности, закон устанавливает, что ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост главы государства, применяется к действующему российскому лидеру без учета его прежних президентских сроков.

Таким образом, главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. Он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, а также не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство там или иного подобного документа.