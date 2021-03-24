Госдума приняла закон о праве Путина вновь баллотироваться на пост президента

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который в том числе дает право Владимиру Путину вновь баллотироваться на президентский пост.

Документ внесли на рассмотрение депутаты нижней палаты парламента Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и член Совфеда Андрей Клишас.

В одном из новых положений Конституции говорится, что ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост лидера страны, применяется к действующему российскому лидеру без учета его прежних президентских сроков. Эта норма позволит нынешнему президенту занимать эту должность еще два срока.

Также законопроект вводит дополнительные требования к кандидатам на пост лидера страны. Устанавливается, что главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет. Он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, а также не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство там или иного подобного документа.

Это требование не распространяется на тех граждан, которые проживали в составе территории, вошедшей в состав России.

Депутаты нижней палаты парламента 23 марта приняли этот законопроект во втором чтении.

Ранее Владимир Путин подписал закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны. Согласно закону, меняется порядок лишения неприкосновенности бывшего главы государства.

Согласно документу, бывший глава государства имеет неприкосновенность, его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. Действие этой нормы распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, документы и багаж, а также на его переписку.

Также президент подписал закон о праве экс-президента претендовать на пожизненное место сенатора. Согласно документу, правом на пожизненную квоту в верхней палате парламента можно воспользоваться только один раз.

