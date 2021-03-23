ГД приняла во II чтении проект о праве Путина вновь баллотироваться

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Во вторник, 23 марта, депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, дающий право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ внесли на рассмотрение депутаты нижней палаты парламента Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и член Совфеда Андрей Клишас. Об этом говорится на сайте Госдумы.

В одном из новых положений российской Конституции говорится, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост главы государства, применяется к действующему президенту без учета его прежних президентских сроков.

Эта норма позволит нынешнему президенту занимать эту должность еще два срока.

Законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на пост лидера страны. Устанавливается, что президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет. Он должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет, а также не должен иметь ни сейчас, ни до этого гражданства другого государства, вида на жительство там или иного подобного документа.

Это требование не распространяется на тех граждан, которые проживали в составе территории, вошедшей в состав России. Ограничение сроков также распространяется на тех, кто занимал должность главы государства, без учета сроков, которые они занимали на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Документ вводит и ограничение по возрасту для лица, замещающего должность председателя Центризбиркома. Предполагается, что им может быть гражданин, достигший 30 лет. Кроме того, ЦИК получит право досрочно прекратить полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению. Освободить члена избиркома раньше срока ЦИК сможет только на основании мотивированного представления.

Помимо этого, поправки позволяют избирательным комиссиям увеличить количество переносных ящиков, которые могут применить при голосовании вне помещений.

Документом также вводится запрет баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты парламента лицам, которые были осуждены за преступления средней тяжести. Они не смогут выдвинуть свою кандидатуру в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

В первом чтении законопроект был принят депутатами нижней палаты парламента в декабре прошлого года.

Ранее Владимир Путин подписал закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны. Согласно закону, меняется порядок лишения неприкосновенности бывшего главы государства.

Согласно документу, бывший глава государства имеет неприкосновенность, его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. Действие этой нормы распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, документы и багаж, а также на его переписку.

Также глава государства подписал закон о праве экс-президента претендовать на пожизненное место сенатора. Согласно документу, правом на пожизненную квоту в Совфеде можно воспользоваться только один раз. Для этого бывший президент обязан подать заявление в верхнюю палату парламента с приложением необходимых документов.

