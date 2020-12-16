Совфед одобрил закон о праве экс-президента стать пожизненным сенатором

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который дает право бывшим президентам РФ стать пожизненными сенаторами.
Согласно закону, экс-президенты могут принять решение стать пожизненными сенаторами в любой момент, но лишь один раз.
По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, лидер страны, прекративший исполнение своих полномочий, до вступления в силу данного закона вправе направить в Совет Федерации соответствующее заявление уже со дня вступления закона в силу.
Закон предусматривает, что в СФ входят по два представителя от каждого региона страны: по одному – от законодательного и исполнительного органов государственной власти региона на срок полномочий органа, а также президент России, прекративший исполнение своих полномочий, – пожизненно.
Стать сенаторами смогут не более 30 представителей страны, назначаемых президентом, из которых не более семи могут назначить пожизненно. Сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно. Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента и может осуществляться по его усмотрению в любое время.
Ранее соответствующий закон приняла Госдума. Инициативу поддержала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, закрепление такой позиции позволит отдать дань уважения людям, внесшим большой вклад в развитие страны.
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