Совфед одобрил закон о праве экс-президента стать пожизненным сенатором

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Совет Федерации одобрил закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который дает право бывшим президентам РФ стать пожизненными сенаторами.

Согласно закону, экс-президенты могут принять решение стать пожизненными сенаторами в любой момент, но лишь один раз.

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, лидер страны, прекративший исполнение своих полномочий, до вступления в силу данного закона вправе направить в Совет Федерации соответствующее заявление уже со дня вступления закона в силу.

Закон предусматривает, что в СФ входят по два представителя от каждого региона страны: по одному – от законодательного и исполнительного органов государственной власти региона на срок полномочий органа, а также президент России, прекративший исполнение своих полномочий, – пожизненно.

Стать сенаторами смогут не более 30 представителей страны, назначаемых президентом, из которых не более семи могут назначить пожизненно. Сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно. Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента и может осуществляться по его усмотрению в любое время.

Ранее соответствующий закон приняла Госдума. Инициативу поддержала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, закрепление такой позиции позволит отдать дань уважения людям, внесшим большой вклад в развитие страны.