Госдума приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон о формировании Совета Федерации, согласно которому экс-президент РФ после прекращения полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Законопроект устанавливает, что в СФ входят по два представителя от каждого региона страны: по одному – от законодательного и исполнительного органов государственной власти региона на срок полномочий органа, а также президент России, прекративший исполнение своих полномочий, – пожизненно.

Стать сенаторами смогут не более 30 представителей страны, назначаемых президентом, из которых не более 7 могут назначить пожизненно.

Экс-президент России приобретает статус сенатора с момента подачи заявления, которое может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Сенаторов назначают указом президента на шесть лет либо пожизненно. Ими могут стать россияне от 30 лет, постоянно проживающие в РФ и не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство, которое дает право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Согласно Конституции, сенаторами могут назначить граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Проект также дополняется исключением из ценза оседлости для кандидатов в сенаторы – представителей субъектов РФ. Согласно цензу, кандидатом в сенаторы – представителем региона может быть гражданин России, постоянно проживающий на территории данного субъекта в течение пяти лет, предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению.

Сейчас такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.

Законопроект предусматривает такое же исключение из ценза оседлости для государственных гражданских служащих, имеющих чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота. Также ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ.

Автором новой редакции закона стал Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.

Ранее Госдума приняла законопроект во втором чтении. Инициативу поддержала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, закрепление такой позиции позволит отдать дань уважения людям, внесшим большой вклад в развитие страны.