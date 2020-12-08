Госдума приняла во II чтении законопроект о праве экс-президента пожизненно быть сенатором

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли в втором чтении законопроект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Законопроект устанавливает, что в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона страны: по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти региона на срок полномочий органа, а также президент России, прекративший исполнение своих полномочий, – пожизненно.

Сенатором может стать россиянин, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в РФ и не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство, которое дает право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Стать сенаторами смогут не более 30 представителей страны, назначаемых президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно.

Экс-президент России приобретает статус сенатора с момента подачи заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Автором новой редакции закона стал Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.

Ранее эту инициативу поддержала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, закрепление такой позиции позволит отдать дань уважения людям, внесшим большой вклад в развитие страны.

Депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов.