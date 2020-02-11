Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами

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Бывшие президенты России могут получить возможность постоянного членства в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

Это следует из поправки, предложенной в рамках проекта об изменении Конституции Российской Федерации. В Совет Федерации смогут входить президенты как после окончания своего срока, так и после досрочного сложения полномочий.

Инициативу внесли представители рабочей группы исходя из примеров работы верхних палат в разных странах. Также бывшие президенты обладают бесценным опытом пребывания во власти, который может пригодиться Совету Федерации, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дату голосования по поправкам в Конституцию еще не определили.

В настоящий момент поступает множество инициатив, касающихся поправок в Конституцию. Так, недавно предложили в Конституции России закрепить девиз государства. Кроме того, депутаты Государственной Думы внесли инициативу о появлении формулировки "союз мужчины и женщины" в качестве определения традиционного брака.

Всего к законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок.