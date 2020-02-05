Поправки в Конституцию должны обеспечить качественное развитие госсистемы – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о поправках в Конституцию.

По словам Пескова, готовящиеся изменения призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, сообщает ТАСС.

"Президент выступил с такой инициативой для того, чтобы улучшить в целом функционирование политической системы с учетом уровня ее развитости", – заявил он.

Также пресс-секретарь добавил, что целью поправок является следование по пути социально ориентированного государства и обеспечение поступательного и качественного развития госсистемы. Помимо этого, Песков прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий.

"Закрепление в основном законе уже не позволит делать такие правовые байпассы с тем, чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить", – пояснил пресс-секретарь.

Высказываясь о поправках, касающихся судебной системы и Госсовета, Песков уточнил, что эта система должна отвечать уровню развития политической системы и гражданского общества.

Ранее сообщалось о том, что к законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок.

Владимир Путин заявлял, что предложенные поправки продиктованы жизнью. Глава государства отмечал, что сейчас в стране идет широкая дискуссия, поскольку, по его словам, чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция.

В рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".