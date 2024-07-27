Синоптики предупредили москвичей о грозе в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в воскресенье из-за прогнозируемой грозы, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать 28 июля с 10:00 до 21:00. Аналогичное предупреждение действует и по Московской области, но там оно начнет действовать на час раньше – с 09:00.

По прогнозам синоптиков, в последний день уходящей недели воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов. При этом западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В начале следующей недели из-за циклона и его атмосферного фронта будет дождливо и прохладно.

Резкое похолодание придет в столицу в последние дни июля, предупреждал ранее Вильфанд. В понедельник, 29 июля, температура будет колебаться от 19 до 24 градусов, а во вторник и среду она может составить до 17–22 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса.

В начале следующего месяца температура начнет постепенно расти, однако показатели все равно будут ниже установленной нормы, подчеркнул синоптик.

