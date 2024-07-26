Синоптик Тишковец: август в Центральной России не будет щедрым на тепло

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Август в Центральной России не будет щедрым на тепло, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, ожидается температура, близкая к многолетней норме: ночью воздух будет прогреваться в среднем до 12 градусов тепла, а днем – до 21,5 градуса. Это будет выше нормы всего на 0,5–1 градус.

Также прогнозируется дефицит осадков в 20%, что указывает на то, что последний месяц лета еще побалует солнечными днями. Тишковец обратил внимание, что эта неделя в Москве будет последней, когда среднесуточная температура воздуха превышает 20 градусов тепла.

"Заключительная неделя теплого (на 3,1 градуса выше нормы) и засушливого (40 мм – или 47% от месячной нормы осадков) июля напомнит нам, что температурный "экватор" летнего сезона пройден окончательно и бесповоротно", – сказал синоптик.

Он пояснил, что Центральная Россия окажется в тылу обширного североатлантического циклона, куда станут поступать более прохладные воздушные массы полярного происхождения. Это досрочно понизит показатели термометров до климатической нормы августа.

Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, но возможны грозовые дожди. Температура поднимется до 26–28 градусов. Вероятность дождей есть в воскресенье, 28 июля, при этом они будут кратковременными.

В пятницу, 26 июля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит в столице 24–26 градусов, в области – 22–27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что резкое похолодание придет в столицу в последние дни июля. По его словам, с понедельника, 29 июля, температура резко понизится, и во вторник – среду может составить до 17–22 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса.

Он также уточнил, что в начале следующего месяца температура начнет постепенно расти, однако показатели все равно будут ниже установленной нормы.

